Festival Les Musicales de Cormeilles The Fortune Tellers Cormeilles

Festival Les Musicales de Cormeilles The Fortune Tellers

Théâtre Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Depuis plus de 20 ans, les Fortune Tellers parcourent les scènes françaises, emportant avec eux l’énergie brute et l’âme indomptable des légendaires Rolling Stones.

Composé de musiciens chevronnés, ce groupe dévoué a fait de sa mission de perpétuer l’héritage musical de l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

Mister D & Ronnie Joob, les maîtres des riffs et des guitares, emportent le public dans un voyage captivant à travers les classiques intemporels des Stones. Leurs harmonies envoûtantes résonnent avec une précision qui honore l’essence même de l’original.

La basse insuffle une pulsation robuste à chaque morceau, tandis que Jan’O Watts D’Yeu commande les rythmes impétueux, assurant une fondation inébranlable pour l’expérience musicale. Et puis il y a Brenda Jones, la voix transcendante du groupe, qui capture l’essence pure du charisme vocal de Mick Jagger avec une maîtrise inégalée.

Sur scène, l’énergie des Fortune Tellers est incroyablement électrisante. Chaque note, chaque battement de tambour, chaque mouvement incarne l’esprit frénétique des Rolling Stones, transportant le public dans un voyage temporel vers l’âge d’or du rock ‘n’ roll.

Ce qui distingue véritablement les Fortune Tellers, c’est leur remarquable ressemblance physique à Mick Jagger. Brenda Jones incarne non seulement sa voix, mais aussi son charisme flamboyant, créant ainsi une immersion totale dans l’univers des Rolling Stones.

Avec les Fortune Tellers, l’essence même des Rolling Stones est préservée et célébrée. Chaque performance est une expérience inoubliable, une célébration du rock ‘n’ roll pur et du génie musical qui a défini une époque.

Accompagnez-nous pour un voyage inoubliable à travers les décennies, alors que les Fortune Tellers vous emmènent dans un tourbillon de hits indémodables des Rolling Stones. Rejoignez-nous dans cette célébration vivante de la musique qui a façonné des générations, avec les Fortune Tellers l’incarnation ultime du rock ‘n’ roll. .

Théâtre Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 02 39

