FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT ELECTRIC LADYLAND NINA ATTAL ELECTRO DELUXE Béziers

Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT ELECTRIC LADYLAND NINA ATTAL ELECTRO DELUXE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Un concert en co-plateau entre Electric Ladyland & Nina Attal et Electro Deluxe concert de jazz et de blues, tout pour ressentir le groove ainsi qu’une expérience live unique.

Avec Electric Ladyland, Nina Attal relève un défi audacieux faire revivre l’héritage de Jimi Hendrix au féminin. entourée de musicienne d’exception la virtuose, qui jour de puis l’âge de douze ans propose une immersion dans l’univers hendrixien. Porté par le blues et l’énergie du livre, ce répertoire mythique reprend vie sans être figé. Solos en fusion, groove puissant, complicité de groupe tout y est.

Pour ses 25 ans de scène Electro Deluxe propose une création live inédite autour d’une relecture de son répertoire. Le groupe revisite ses titres emblématiques avec de nouveaux arrangements, pour une expérience scénique unique. Référence des scènes groove et jazz, Electro Deluxe séduit par son énergie et son sens du live, en France comme à l’international.

En première partie, Justine Blue navigue entre blues, soul et jazz où elle fait naître sur scène une émotion sincère et généreuse. Habitée par une voix chaude et profondément expressive, Justine offre un live habité, un blues qui sait être profond sans se prendre au sérieux et qui touche juste, là où ça résonne. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT ELECTRIC LADYLAND NINA ATTAL ELECTRO DELUXE

A co-headlining concert between Electric Ladyland & Nina Attal and Electro Deluxe: a concert of jazz and blues, everything you need to feel the groove and enjoy a unique live experience.

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT ELECTRIC LADYLAND NINA ATTAL ELECTRO DELUXE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34