Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Un spectacle acrobatique de Zip Zap Circus et une interprétation de la cie et Concordances lorsque les corps dépassent les frontières et leurs propres natures.

Avec Moya, la compagnie sud-africaine Zip Zap Circus propose un spectacle acrobatique qui célèbre l’idéal d’une nation arc-en-ciel , chère à Nelson Mandela.

Interprétée par dix jeunes artistes formés au Cap, la pièce mêle prouesses circassiennes et danses emblématiques comme le pantsula ou le gumboot pour raconter des trajectoires individuelles marquées par le désir d’évasion, de fraternité et d’accomplissement.

Moya , le mot zoulou signifiant esprit, air, âme et vent, évoque cette force intérieure qui relie les êtres, dans l’esprit de l’ubuntu, au coeur du projet de Zip Zap, école de cirque sociale engagée au près de la jeunesse. Entre énergie, poésie et virtuose, Moya fait jaillir une célébration de la diversité et de l’espoir.

En ouverture de soirée, la pièce Invertébrés par la cie Concordance. Entre danse et théâtre la pièce conte la vie troublante d’une bio-hackeuse qui modifie son ADN. Tout en basculant dans une mutation troublante, elle explore au cours de son aventure les liens inter-espèces et questionne les limites de la science et de l’éthique. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

An acrobatic show by Zip Zap Circus and a performance by cie et Concordances: when bodies transcend borders and their own natures.

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN MOYA ZIP ZAP CIRCUS Béziers a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34