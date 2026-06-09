Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN SAD GENERATION BEN L’ONCLE SOUL

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un concert de Ben l’Oncle Soul et un concert de Head Fools un instant de musique et de dance pour toute la famille et les amis.

Connu du grand public depuis le succès de Soulman au début des années 2010, Ben l’Oncle Soul revient en 2025 avec son nouvel album ambitieux, Sad Generation , conçu avec un tandem de producteurs multi-instrumentalistes. Fidèle à sa soul vibrante et authentique, il y mêle groove vintage, influences jazz et reggae, et des textes engagés sur la société, la transmission et l’identité.

Après une décennie de succès, de collaborations prestigieuses et de tournées internationales, Ben continue de surprendre et d’émouvoir. Sur scène, il combine ses classiques et ses nouvelles compositions dans un show qui fait danser, chanter et vibrer toutes les générations. Un rendez-vous incontournable pour (re)découvrir la soul française.

En ouverture de soirée, un concert de Head Fools. Un quartet de funk inspiré par les JB’s (James Brown, Fred Wesley, Maceo Parker…) offrant sur scène groove, énergie et improvisation mêlés à des reprises funky qui vous donneront irrésistiblement envie de danser ! .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English :

A Ben l’Oncle Soul concert and a Head Fools concert: a moment of music and dance for all the family and friends.

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN SAD GENERATION BEN L’ONCLE SOUL Béziers a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34