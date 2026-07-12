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AGENDA · Mâcon

Festival Les Nuits d’été Place Lamartine Mâcon

lundi 20 juillet 2026 · Place Lamartine · Mâcon

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Place Lamartine
Adresse
Cathédrale Saint-Vincent
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Festival Les Nuits d’été

Place Lamartine Cathédrale Saint-Vincent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20

Festival de musique classique multi situé présenté par l’association Art en liberté.
Informations et programme sur internet.   .

Place Lamartine Cathédrale Saint-Vincent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival Les Nuits d’été

L’événement Festival Les Nuits d’été Mâcon a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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