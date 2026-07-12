Festival Les Nuits d’été Place Lamartine Mâcon
lundi 20 juillet 2026 · Place Lamartine · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Festival Les Nuits d’été
Place Lamartine Cathédrale Saint-Vincent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Festival de musique classique multi situé présenté par l’association Art en liberté.
Informations et programme sur internet. .
Place Lamartine Cathédrale Saint-Vincent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Les Nuits d’été
L’événement Festival Les Nuits d’été Mâcon a été mis à jour le 2026-07-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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