Festival Les Nuits d’Orient 28ème édition Espace Philippe Auguste Vernon

Vernon

Festival Les Nuits d’Orient 28ème édition

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gemma présente … les Mille et Une Nuits et toutes ses étoiles sur scène! Rythmes trépidants, ondulations des hanches, volutes du bassin et arabesques des mains… Les Nuits d’Orient, pour leur 28ème édition, proposent de découvrir toutes les nuances de la danse orientale!

Du traditionnel baladi égyptien, à la danse des sept voiles, en passant par les formes plus modernes du Raks Sharki (danse de l’Orient), près de 100 danseuses, Gemma, la compagnie Mille et Une Nuits et l’Ensemble musical El Darbak célèbrent les richesses de l’Orient. Au programme également du Heels (talons) Glam Dance, des Fusions de danse orientales modernes, présentées par les élèves de l’Ecole de Danse Mille et une Nuits de Vernon et de Paris. L’occasion de réunir sur cette belle scène toutes les passionnées de la Promo 2026 de L’école de danse dirigée par Gemma.

Les Nuits d’Orient, depuis 1997, est un festival qui se veut rassembleur, familial, communicatif,

Un festival avec des passionnées de tout âge, de toutes origines, et de tous horizons.

Un festival tout public, qui rassemble et unit. Parce que la Danse est un langage universel qui parle au coeur. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 03 48 16 39

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English : Festival Les Nuits d’Orient 28ème édition

L’événement Festival Les Nuits d’Orient 28ème édition Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération