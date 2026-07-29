Festival Les sciences sur la place Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Festival Les sciences sur la place
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Chapiteau du Livre sur la Place Stand Sciences sur la place / Librairie du Muséum-Aquarium Vendredi 11 septembre 2026 9h 19hSamedi 12 dimanche 2026 10h 19hDimanche 13 septembre 2026 10h 18hPremier Salon national de la rentrée littéraire, Le Livre sur la Place est organisé par la Ville de Nancy en lien avec l’association de libraires Lire à Nancy et sous le parrainage de l’Académie Goncourt. La recherche se réalise de façon collective ! Découvrez les différents acteurs publiques de la recherche en Lorraine sur le stand des Sciences sur la place . Le Muséum-Aquarium et le Féru des sciences présentent des ouvrages sérieux, drôles et pédagogiques, ainsi que des rencontres avec les auteurs.trices et illustrateurs.trices. Tout public
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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
Book Pavilion on the Square Science Booth on the Square / Museum-Aquarium Bookstore Friday, September 11, 2026: 9 a.m. 7 p.m. Saturday, September 12, 2026: 10 a.m. 7 p.m. Sunday, September 13, 2026: 10 a.m. 6 p.m. First National Back-to-School Book Fair, Le Livre sur la Place is organized by the City of Nancy in partnership with the booksellers’ association “Lire à Nancy” and under the patronage of the Académie Goncourt. Research is a collective effort! Discover the various public research organizations in Lorraine at the “Sciences sur la Place” booth. The Museum-Aquarium and the Science Fair will showcase serious, humorous, and educational books, as well as host meet-and-greets with authors and illustrators. %A0
L’événement Festival Les sciences sur la place Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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