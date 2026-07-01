Festival Les Tombées de la Nuit / Bétaillère • Gwen Rodger, Cloître Saint-Melaine, Rennes

Informations pratiques

Festival Les Tombées de la Nuit / Bétaillère • Gwen Rodger Dimanche 5 juillet, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 Cloître Saint-Melaine Ille-et-Vilaine

Gratuit • À partir de 8 ans • Billet gratuit à récupérer à l’accueil du festival au Cloître

Saint-Melaine, 30 minutes avant chaque représentation • Attention, jauge très limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:30:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Poursuivant ses explorations musicales in situ, la pianiste contemporaine et compositrice Gwen Rouger nous invite, à bord d’une bétaillère aménagée en salle de concert pour un seul spectateur, à une rencontre artistique autour des vaches. Cette performance immersive pour sons concrets et piano solo (conventionnel et préparé) prend la forme d’un fascinant voyage musical de vingt-cinq minutes, authentique expérience esthétique et sensible bousculant notre relation aux êtres vivants non-humains.

Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

CONCERT IMMERSIF AU PLANCHER DES VACHES POUR SPECTATEUR UNIQUE

Philippe Deschamps