Festival les Zébrures d’Automne Les Francophonies Maison des Francophonies Limoges

Festival les Zébrures d’Automne Les Francophonies

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-24

fin : 2025-10-04

2025-09-24

Du 24 septembre au 4 octobre 2025, les Francophonies organise leur festival annuel « Les Zébrures d’Automne ».

Cet évènement a pour vocation de valoriser la francophonie ainsi que la diversité culturelle et linguistique présente dans le monde en proposant un programme riche d’auteurs et autrices venant de divers horizons et performants dans divers domaines artistiques.

Lors de ces deux semaines vous pourrez profiter autant des représentations théâtrales que des représentations littéraires (lectures de conte) ou encore des représentations chorégraphies (spectacles de danse)

Comme à son habitude, le festival vous fera bouger entre différents lieux de Limoges et alentours. La Maison des Francophonies reste tout de même le point central du festival, des navettes partirons de ce lieu pour vous transporter jusqu’à d’autres et certaines représentations se tiendront en son sein. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

