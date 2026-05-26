Festival Leucémix | 2ème édition Maison Saint Louis Rennes
Festival Leucémix | 2ème édition Maison Saint Louis Rennes dimanche 14 juin 2026.
Festival Leucémix | 2ème édition Maison Saint Louis Rennes Dimanche 14 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Billetterie en ligne, achat sur place possible (5 € plein tarif avec possibilité de donner plus. Gratuit pour les – de 12 ans).
Festival caritatif au profit de la recherche contre la Leucémie
Pour la seconde année consécutive, l’Association Événementielle Caritative des Étudiants Rennes (**AECER**) organise un festival musical au profit de la **recherche contre la Leucémie**.
Rendez-vous le **14 juin** pour découvrir des **artistes rennais**. **Eva Luna, Temper, The Bounds, Sugar Tantine et Bleue et Song of Freedom** vous feront bouger de **14h à 22h**.
Convivial, l’événement est **ouvert à toutes et tous**. **Foodtrucks et jeux** bretons, babyfoot, stand paillettes, et bien d’autres surprises vous attendent.
Leucémix, c’est aussi l’occasion de découvrir des **acteurs et actrices engagées dans le milieu de la recherche contre la Leucémix**. À cette occasion, rencontrez l’**Établissement Français du Sang (EFS)**, le **centre hématologie du CHU**, ou encore **France ADOT**.
[**> Billetterie en ligne**](https://www.helloasso.com/associations/association-evenementielle-caritative-des-etudiants-rennais/evenements/billetterie-pour-le-festival-leucemix?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio)
[**> Compte Instagram**](https://www.instagram.com/leucemixfestival/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T22:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/association-evenementielle-caritative-des-etudiants-rennais/evenements/billetterie-pour-le-festival-leucemix?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio
Maison Saint Louis Rue de Dinan, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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