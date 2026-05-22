Quand on pense innovation, on imagine une technologie nouvelle, un produit amélioré, des écrans et des algorithmes. Et si l’innovation la plus utile, ce n’était pas la plus visible ?

Les acteurs de l’économie solidaire, circulaire et locale prouvent chaque jour qu’on peut innover autrement, avec autant d’impact et beaucoup plus de sens.

Du 2 au 19 juin, la Maison des Canaux organise son Festival de l’économie engagée sur le thème “L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !”. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire, accessible au public les jeudi et vendredi à partir de 17h, et le week-end, de 14h à 19h.

Et ce n’est pas tout ! Une programmation foisonnante vous attend : conférences, ateliers, location de vêtements et troc d’objets, soirée stand-up, moments festifs…

Le tout dans un lieu unique dédié aux économies engagées, 100% rénové en économie circulaire : la Maison des Canaux.

Un festival organisé autour de 4 espaces :

(Dé)conso Lab : Quand innover, ce n’est pas forcément créer de nouveaux produits… on vous présente des innovations pour consommer mieux et des services qui vont changer votre quotidien !

: Quand innover, ce n’est pas forcément créer de nouveaux produits… on vous présente des innovations pour consommer mieux et des services qui vont changer votre quotidien ! Job in progress : On vous emmène là où le travail est pensé pour s’épanouir, où l’on décide ensemble, où les profits sont partagés.

: On vous emmène là où le travail est pensé pour s’épanouir, où l’on décide ensemble, où les profits sont partagés. Living city : Un environnement qui nous inspire et qui respire… découvrez la ville de demain et toutes ces innovations inspirées du vivant.

: Un environnement qui nous inspire et qui respire… découvrez la ville de demain et toutes ces innovations inspirées du vivant. L’open buvette : Une buvette pour vous rafraîchir et refaire le monde : venez profiter de notre terrasse au bord du Canal !

Les temps forts du Festival :

MERCREDI 3 JUIN :

19h à 20h30 | Débat – L’IA peut-elle être sociale et solidaire ?

Venez assister à la rencontre-débat autour de l’ouvrage « Pour une IA sociale et solidaire » de Christian Oyarbide en présence de l’auteur et de Jeanne Bretécher, fondatrice de Social Good Accelerator.

> Inscription gratuite

SAMEDI 6 JUIN

14h à 15h30 – 17h30 à 19h | Stand – Apprendre à entretenir son smartphone avec Telecoop

A travers des animations ludiques et participatives, repartez avec des clés concrètes pour faire durer votre téléphone plus longtemps et réduire votre impact.

> Entrée libre

14h à 16h | Atelier – Faire durer ses objets Pourquoi ? Comment ? avec Un Nouveau Cycle

> Inscription gratuite

16h à 17h | Atelier – Mieux utiliser son smartphone au quotidien avec Telecoop

En 1h, vous découvrirez comment ​faire durer votre smartphone plus longtemps (entretien, bonnes pratiques, réparation), ​mieux protéger votre vie privée avec des paramétrages simples et réduire votre temps d’écran sans frustration.

> Inscription gratuite

19h à 21h | DJ Set végétal participatif Juxlabel

Venez taper sur des carottes & poireaux au rythme d’une musique électronique solaire & festive !

> Entrée libre

DIMANCHE 7 JUIN :

14h à 15h30 – 15h30-17h |

Atelier – Adopter un OS libre sur son smartphone avec Electrocycle

Avec Electrocycle, découvrez comment installer un système libre pour garder votre téléphone plus longtemps, sans dépendre des géants du numérique.

> Inscription gratuite

15h à 17h | Atelier – Réparer ses vêtements : patch en jeans et broderie créative avec UAMEP

Participez à une initiation à la réparation textile et à l’upcycling par la broderie.

> Inscription gratuite

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 JUIN

14h à 19h | Pop-up : Un vestiaire à partager avec wherewear

Et si vous pouviez changer de tenue sans jamais acheter ? wherewear vous invite à découvrir son vestiaire partagé : une sélection de vêtements et accessoires de qualité, proposés à la location entre femmes.

Le temps du festival, accédez à une sélection de pièces sublimes et responsables, essayez-les sur place et louez votre tenue en quelques minutes.

> Entrée libre

VENDREDI 12 JUIN

15h à 17h | Atelier : Fabriquer sa lessive zéro déchet avec ENVIE Le Labo

En petit groupe de 4 à 5 personnes, découvrez les bons gestes pour prolonger la durée de vie de votre machine ainsi qu’une recette de lessive maison.

> Entrée libre

17h à 19h | Fresque collective avec Vertile

Dessinez la nature autour de la Maison et participez à une œuvre collective.

> Entrée libre

SAMEDI 13 JUIN

16h à 18h | Boum des enfants

Un après-midi dédié aux enfants et aux familles, jeux, stand de paillettes à base de plantes et activités au programme.

> Entrée libre

19h30 à 20h45 | Stand-Up avec le Greenwashing Comedy Club

Venez découvrir un spectacle d’humour engagé qui aborde avec légèreté nos contradictions, nos peurs et nos espoirs face à la transition écologique. Un moment unique pour dédramatiser, réfléchir ensemble… et semer des graines d’optimisme.

> Inscription gratuite

VENDREDI 12 & SAMEDI 13 JUIN

14h à 19h | Trocante avec Coop’Huma

Venez participer à une trocante ouverte à toutes et tous pour échanger des objets du quotidien (livres, vêtements, petit électroménager, etc.), tout en favorisant les rencontres entre habitants.

L’accès se fait via une adhésion à prix libre et accessible : 3€ pour le mois, avec un tarif solidaire à 1€, afin de permettre à chacun de participer.

> Entrée libre

DIMANCHE 14 JUIN

15h à 17H | Arpentage du livre « L’Âge des low-tech – Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix

En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective.

> Inscription gratuite

MERCREDI 17 JUIN

19h à 21h I Soirée (R)éveillée : Repenser le soin pour une santé plus juste avec Alterkapitae

JEUDI 18 JUIN

19h à 21h – La Conf’ qui fait du bien : un débat pour partager des solutions positives et innovantes portées par l’ESS

Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.

Du mardi 02 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 14h00 à 21h00

jeudi

de 17h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00

La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris



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