Festival « L’innovation, c’est pas que dans la tech’ » La Maison des Canaux Paris
Festival « L’innovation, c’est pas que dans la tech’ » La Maison des Canaux Paris jeudi 4 juin 2026.
Quand on pense innovation, on imagine une technologie nouvelle, un produit amélioré, des écrans et des algorithmes. Et si l’innovation la plus utile, ce n’était pas la plus visible ?
Les acteurs de l’économie solidaire, circulaire et locale prouvent chaque jour qu’on peut innover autrement, avec autant d’impact et beaucoup plus de sens.
Du 2 au 19 juin, la Maison des Canaux organise son Festival de l’économie engagée sur le thème “L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !”. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire, accessible au public les jeudi et vendredi à partir de 17h, et le week-end, de 14h à 19h.
Et ce n’est pas tout ! Une programmation foisonnante vous attend : conférences, ateliers, location de vêtements et troc d’objets, soirée stand-up, moments festifs…
Le tout dans un lieu unique dédié aux économies engagées, 100% rénové en économie circulaire : la Maison des Canaux.
Un festival organisé autour de 4 espaces :
- (Dé)conso Lab : Quand innover, ce n’est pas forcément créer de nouveaux produits… on vous présente des innovations pour consommer mieux et des services qui vont changer votre quotidien !
- Job in progress : On vous emmène là où le travail est pensé pour s’épanouir, où l’on décide ensemble, où les profits sont partagés.
- Living city : Un environnement qui nous inspire et qui respire… découvrez la ville de demain et toutes ces innovations inspirées du vivant.
- L’open buvette : Une buvette pour vous rafraîchir et refaire le monde : venez profiter de notre terrasse au bord du Canal !
Les temps forts du Festival :
MERCREDI 3 JUIN :
19h à 20h30 | Débat – L’IA peut-elle être sociale et solidaire ?
Venez assister à la rencontre-débat autour de l’ouvrage « Pour une IA sociale et solidaire » de Christian Oyarbide en présence de l’auteur et de Jeanne Bretécher, fondatrice de Social Good Accelerator.
SAMEDI 6 JUIN
14h à 15h30 – 17h30 à 19h | Stand – Apprendre à entretenir son smartphone avec Telecoop
A travers des animations ludiques et participatives, repartez avec des clés concrètes pour faire durer votre téléphone plus longtemps et réduire votre impact.
> Entrée libre
14h à 16h | Atelier – Faire durer ses objets Pourquoi ? Comment ? avec Un Nouveau Cycle
16h à 17h | Atelier – Mieux utiliser son smartphone au quotidien avec Telecoop
En 1h, vous découvrirez comment faire durer votre smartphone plus longtemps (entretien, bonnes pratiques, réparation), mieux protéger votre vie privée avec des paramétrages simples et réduire votre temps d’écran sans frustration.
19h à 21h | DJ Set végétal participatif Juxlabel
Venez taper sur des carottes & poireaux au rythme d’une musique électronique solaire & festive !
> Entrée libre
DIMANCHE 7 JUIN :
14h à 15h30 – 15h30-17h |
Atelier – Adopter un OS libre sur son smartphone avec Electrocycle
Avec Electrocycle, découvrez comment installer un système libre pour garder votre téléphone plus longtemps, sans dépendre des géants du numérique.
15h à 17h | Atelier – Réparer ses vêtements : patch en jeans et broderie créative avec UAMEP
Participez à une initiation à la réparation textile et à l’upcycling par la broderie.
SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 JUIN
14h à 19h | Pop-up : Un vestiaire à partager avec wherewear
Et si vous pouviez changer de tenue sans jamais acheter ? wherewear vous invite à découvrir son vestiaire partagé : une sélection de vêtements et accessoires de qualité, proposés à la location entre femmes.
Le temps du festival, accédez à une sélection de pièces sublimes et responsables, essayez-les sur place et louez votre tenue en quelques minutes.
> Entrée libre
VENDREDI 12 JUIN
15h à 17h | Atelier : Fabriquer sa lessive zéro déchet avec ENVIE Le Labo
En petit groupe de 4 à 5 personnes, découvrez les bons gestes pour prolonger la durée de vie de votre machine ainsi qu’une recette de lessive maison.
> Entrée libre
17h à 19h | Fresque collective avec Vertile
Dessinez la nature autour de la Maison et participez à une œuvre collective.
> Entrée libre
SAMEDI 13 JUIN
16h à 18h | Boum des enfants
Un après-midi dédié aux enfants et aux familles, jeux, stand de paillettes à base de plantes et activités au programme.
> Entrée libre
19h30 à 20h45 | Stand-Up avec le Greenwashing Comedy Club
Venez découvrir un spectacle d’humour engagé qui aborde avec légèreté nos contradictions, nos peurs et nos espoirs face à la transition écologique. Un moment unique pour dédramatiser, réfléchir ensemble… et semer des graines d’optimisme.
VENDREDI 12 & SAMEDI 13 JUIN
14h à 19h | Trocante avec Coop’Huma
Venez participer à une trocante ouverte à toutes et tous pour échanger des objets du quotidien (livres, vêtements, petit électroménager, etc.), tout en favorisant les rencontres entre habitants.
L’accès se fait via une adhésion à prix libre et accessible : 3€ pour le mois, avec un tarif solidaire à 1€, afin de permettre à chacun de participer.
> Entrée libre
DIMANCHE 14 JUIN
15h à 17H | Arpentage du livre « L’Âge des low-tech – Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix
En petit groupe, participez à un atelier de lecture collective.
MERCREDI 17 JUIN
19h à 21h I Soirée (R)éveillée : Repenser le soin pour une santé plus juste avec Alterkapitae
JEUDI 18 JUIN
19h à 21h – La Conf’ qui fait du bien : un débat pour partager des solutions positives et innovantes portées par l’ESS
Du 2 au 19 juin, l’association Les Canaux vous invite à son Festival de l’Économie Engagée : un événement gratuit, festif et engagé au cœur de Paris. Trois semaines pour explorer, débattre et s’inspirer autour d’une exposition immersive sur l’innovation sociale, solidaire et circulaire.
Du mardi 02 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :
dimanche
de 14h00 à 19h00
vendredi, samedi
de 14h00 à 21h00
jeudi
de 17h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-05T14:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00;2026-06-12T14:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-19T14:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00
La Maison des Canaux 6 Quai de la Seine 75019 Paris
Festival de l’économie engagée 2026 : L’innovation, c’est pas que dans la tech’ !
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