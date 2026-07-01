Informations pratiques

Champignelles

Festival Low-Tech 4 édition

Verger de Champignelles Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Festival Low-Tech 4 édition, le 14 juillet 2026, le Verger de Champignelles vous ouvre ses portes pour une journée conviviale, festive et riche en découvertes autour des solutions Low-tech.

Au programme

Dès 16h, Jeux pour petits et grands

Démonstrations Low-tech four solaire, marmite norvégienne et bien d’autres astuces pour un quotidien plus sobre et autonome.

Dès 18h30, Pique-nique partagé (chacun apporte son repas)

Barbecue local sandwichs à 1 €.

À 20h, Spectacle Dans l’infini des mers par la Compagnie Premier Baiser.

Participation libre, au chapeau.

Cette année, nous aurons également le plaisir d’accueillir l’association Le P.A.R.C., qui sera présente tout au long de l’événement.

Une journée placée sous le signe du partage, de la découverte, de la convivialité et de la transition écologique. Venez en famille, entre amis ou entre voisins, il y en aura pour tous les âges.

Verger de Champignelles, le mardi 14 juillet 2026 à partir de 16h.

Entrée libre

Pour toute question vergersdabondancelocale@lilo.org

Nous vous attendons nombreux. .

Verger de Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vergersdabondancelocale@lilo.org

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L’événement Festival Low-Tech 4 édition Champignelles a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !