Festival Ludolyre Petits et grands héros Parc Olry Nancy
Festival Ludolyre Petits et grands héros Parc Olry Nancy mercredi 8 juillet 2026.
Nancy
Festival Ludolyre Petits et grands héros
Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Jeux, lectures, musique, ateliers autour des petits et grands héros
Programme complet en ligne.Tout public
0 .
Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Games, readings, music, workshops on heroes big and small
Full program online.
L’événement Festival Ludolyre Petits et grands héros Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY
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