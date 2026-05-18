Festival Ludolyre Petits et grands héros Parc Olry Nancy

Nancy

Festival Ludolyre Petits et grands héros

Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Jeux, lectures, musique, ateliers autour des petits et grands héros

Programme complet en ligne.Tout public

0 .

Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Games, readings, music, workshops on heroes big and small

Full program online.

L’événement Festival Ludolyre Petits et grands héros Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY