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Festival Ludolyre Petits et grands héros Parc Olry Nancy

Festival Ludolyre Petits et grands héros Parc Olry Nancy mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parc Olry

Adresse : 83 avenue de Strasbourg

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Festival Ludolyre Petits et grands héros

Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Jeux, lectures, musique, ateliers autour des petits et grands héros

Programme complet en ligne.Tout public
0  .

Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Games, readings, music, workshops on heroes big and small

Full program online.

L’événement Festival Ludolyre Petits et grands héros Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY

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