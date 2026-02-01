Festival Lug’en Scène Loudun

Festival Lug’en Scène

bd du 8 mai Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Pour la 12ème édition, le festival Lug ’en scène vous attend nombreux pour profiter, rire, chanter et danser devant les différents spectacles qui vous seront proposés durant ces deux jours !

Ancienne piscine d’été Organisé par le Service Culture .

bd du 8 mai Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr

