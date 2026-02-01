Festival Lug’en Scène Loudun
Festival Lug’en Scène Loudun vendredi 21 août 2026.
Festival Lug’en Scène
bd du 8 mai Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Pour la 12ème édition, le festival Lug ’en scène vous attend nombreux pour profiter, rire, chanter et danser devant les différents spectacles qui vous seront proposés durant ces deux jours !
Ancienne piscine d’été Organisé par le Service Culture .
bd du 8 mai Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Lug’en Scène
L’événement Festival Lug’en Scène Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais