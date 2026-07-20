Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata Celles-sur-Belle
samedi 22 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata
Place des époux Laurant Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 22:20:00
Date(s) :
2026-08-22
Christine de Suède (1626-1689), reine érudite et visionnaire, a marqué son époque par son indépendance et son amour des arts. Son abdication en 1654 et son installation à Rome ont fait d’elle une figure centrale des cercles culturels européens. Elle y créa une cour artistique rayonnante, rassemblant les plus grands talents de son temps.
Avec l’aide du musicologue Luca della Libera, L’Escadron volant de la Reine a reconstitué la musique des funérailles de Christine de Suède, un trésor oublié des bibliothèques romaines. Ce concert recrée l’office des défunts du xviie siècle, alternant polyphonies envoûtantes, motets, plain-chants et pièces instrumentales, interprétés par 15 musiciens et chanteurs. Une expérience immersive pour redécouvrir une page d’histoire musicale fascinante.
Avec l’Escadron Volant de la Reine .
Place des époux Laurant Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata
L’événement Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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