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Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata Celles-sur-Belle

samedi 22 août 2026 · Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place des époux Laurant
Ville
79370 Celles-sur-Belle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata

Place des époux Laurant Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 22:20:00

Date(s) :
2026-08-22

Christine de Suède (1626-1689), reine érudite et visionnaire, a marqué son époque par son indépendance et son amour des arts. Son abdication en 1654 et son installation à Rome ont fait d’elle une figure centrale des cercles culturels européens. Elle y créa une cour artistique rayonnante, rassemblant les plus grands talents de son temps.

Avec l’aide du musicologue Luca della Libera, L’Escadron volant de la Reine a reconstitué la musique des funérailles de Christine de Suède, un trésor oublié des bibliothèques romaines. Ce concert recrée l’office des défunts du xviie siècle, alternant polyphonies envoûtantes, motets, plain-chants et pièces instrumentales, interprétés par 15 musiciens et chanteurs. Une expérience immersive pour redécouvrir une page d’histoire musicale fascinante.

Avec l’Escadron Volant de la Reine   .

Place des époux Laurant Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73  billetterie@mensa-sonora.com

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English : Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata

L’événement Festival Lumières du Baroque concert Christine de Suède, Liberata Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois

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