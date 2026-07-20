Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle
samedi 22 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 19:10:00
Date(s) :
2026-08-22
Le quatuor à cordes ? Oui, bien sûr, on connaît ! direz-vous. N’en soyez pas si sûrs car il se pourrait que l’Écarquilleur d’oreilles vienne bousculer fidèles à leurs habitudes la belle ordonnance de nos notions stéréotypées. Avec ces musiciens-là, il faut s’attendre à tout, surtout au… meilleur !
L’Écarquilleur d’oreilles
Tomoko Katsura, Nicolas Ortiz, violons
Claire Poillion, alto
Guillaume Grosbard, violoncelle .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes
L’événement Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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