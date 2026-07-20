Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes

12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:10:00

Date(s) :

2026-08-22

Le quatuor à cordes ? Oui, bien sûr, on connaît ! direz-vous. N’en soyez pas si sûrs car il se pourrait que l’Écarquilleur d’oreilles vienne bousculer fidèles à leurs habitudes la belle ordonnance de nos notions stéréotypées. Avec ces musiciens-là, il faut s’attendre à tout, surtout au… meilleur !

L’Écarquilleur d’oreilles

Tomoko Katsura, Nicolas Ortiz, violons

Claire Poillion, alto

Guillaume Grosbard, violoncelle .

12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes

L’événement Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois