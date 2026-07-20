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AGENDA · Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle

samedi 22 août 2026 · Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
12 rue des Halles
Ville
79370 Celles-sur-Belle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes

12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 19:10:00

Date(s) :
2026-08-22

Le quatuor à cordes ? Oui, bien sûr, on connaît ! direz-vous. N’en soyez pas si sûrs car il se pourrait que l’Écarquilleur d’oreilles vienne bousculer fidèles à leurs habitudes la belle ordonnance de nos notions stéréotypées. Avec ces musiciens-là, il faut s’attendre à tout, surtout au… meilleur !

L’Écarquilleur d’oreilles
Tomoko Katsura, Nicolas Ortiz, violons
Claire Poillion, alto
Guillaume Grosbard, violoncelle   .

12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73  billetterie@mensa-sonora.com

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English : Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes

L’événement Festival Lumières du Baroque concert La Pause Musicale-le quatuor à cordes Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois

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