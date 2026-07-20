Festival Lumières du Baroque concert Mozart-Petites musiques de nuit Celles-sur-Belle
jeudi 20 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque concert Mozart-Petites musiques de nuit
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:10:00
Date(s) :
2026-08-20
L’ensemble Mensa Sonora ouvrira le festival avec un programme consacré à des œuvres de Mozart qui, si elles sont placées sous le signe de la légèreté, de la surprise ou de l’humour, n’en sont pas moins composées avec un grand art. La sérénade connut son apogée, dans son expression galante dans la seconde moitié du xviiie siècle et Mozart en est le maître incontesté. Conçue pour la fête ou le plein-air, elle fait appel à des effectifs moins importants que la symphonie, et en l’occurrence uniquement des cordes dans la Serenata notturna ainsi que dans la Petite Musique de Nuit . Cette dernière est sans doute la plus parfaite réussite de Mozart en ce domaine, nous faisant visiter nos humeurs d’un moment, selon les mouvements, de la mélancolie à la pure gaîté.Une superbe promenade vespérale main dans la main avec Wolfgang.
Concert suivi du cocktail d’inauguration .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque concert Mozart-Petites musiques de nuit
L’événement Festival Lumières du Baroque concert Mozart-Petites musiques de nuit Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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