Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia Celles-sur-Belle
dimanche 23 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:30:00
fin : 2026-08-23 17:45:00
Date(s) :
2026-08-23
La princesse Anna-Amalia, sœur de Frédéric II de Prusse, jouissait dans la société berlinoise d’une solide réputation de musicienne et compositrice. Grande collectionneuse de musique, elle sut également s’entourer de musiciens renommés dans cette seconde moitié du xviiie siècle, dont Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel Bach. Ce dernier, ainsi que quelques autres grands noms de l’époque comme Carl Friedrich Abel, a su associer aux nouvelles idées musicales l’art de la viole de gambe. C’est cet art, que maîtrise à la perfection Christophe Coin, qui nous sera donné à entendre lors de ce concert où les cordes du pianoforte d’Arnaud De Pasquale dialogueront avec celles de la viole. Ces musiques, rarement jouées en concert car d’une grande virtuosité, ne manqueront pas de nous surprendre.
Avec Christophe Coin et Arnaud De Pasquale .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia
L’événement Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres)
- Atelier fabrication et dégustation de fromages de chèvre Celles-sur-Belle 11 août 2026
- Atelier de fabrication et de dégustation de froamge Celles-sur-Belle 12 août 2026
- Académie Corps et Voix Celles-sur-Belle 15 août 2026
- Festival Lumières du Baroque Celles-sur-Belle 20 août 2026
- Festival Lumières du Baroque Celles-sur-Belle 20 août 2026