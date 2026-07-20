Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia

12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:30:00

fin : 2026-08-23 17:45:00

Date(s) :

2026-08-23

La princesse Anna-Amalia, sœur de Frédéric II de Prusse, jouissait dans la société berlinoise d’une solide réputation de musicienne et compositrice. Grande collectionneuse de musique, elle sut également s’entourer de musiciens renommés dans cette seconde moitié du xviiie siècle, dont Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel Bach. Ce dernier, ainsi que quelques autres grands noms de l’époque comme Carl Friedrich Abel, a su associer aux nouvelles idées musicales l’art de la viole de gambe. C’est cet art, que maîtrise à la perfection Christophe Coin, qui nous sera donné à entendre lors de ce concert où les cordes du pianoforte d’Arnaud De Pasquale dialogueront avec celles de la viole. Ces musiques, rarement jouées en concert car d’une grande virtuosité, ne manqueront pas de nous surprendre.

Avec Christophe Coin et Arnaud De Pasquale .

12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com

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English : Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia

L’événement Festival Lumières du Baroque concert Une soirée chez la princesse Amalia Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois