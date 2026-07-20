Festival Lumières du Baroque Instant le piano-forte Celles-sur-Belle
samedi 22 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque Instant le piano-forte
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:30:00
fin : 2026-08-22 17:05:00
Date(s) :
2026-08-22
C’est sur une copie d’un instrument fabriqué en 1749 par Jean Henri Silbermann, issu d’une illustre famille de facteurs alsaciens, qu’Arnaud De Pasquale nous conte l’extraordinaire histoire du pianoforte, de sa naissance dans les années 1720 en Italie à son adoption par les musiciens au cours du xviiie siècle. Une véritable success story !
Avec Arnaud De Pasquale .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque Instant le piano-forte
L’événement Festival Lumières du Baroque Instant le piano-forte Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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