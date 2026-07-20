Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige

Place du 8 mai Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:15:00

Date(s) :

2026-08-21

Un comédien, une comédienne, un musicien dans un rôle de passeur d’émotions et une histoire de vie touchante, celle d’Anna, jeune alsacienne déplacée en Périgord au début de la Seconde Guerre mondiale. Son récit se croise avec celui de Thomas, fils des fermiers qui l’hébergent jusqu’à former un curieux dialogue où sont questionnées les notions d’exil et d’engagement.

Quand deux récits se croisent, se superposent, s’enrichissent, se nourrissent mutuellement, il faut laisser faire… les mots, le temps, le plaisir . (Alain Fritsch)

Compagnie La Chaloupe

Chloé Martin, Jean-Pierre Pouvreau, comédiens

Guillaume Grosbard, violoncelle

Françoise Du Chaxel, textes

Alain Fritsch, mise en scène .

Place du 8 mai Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com

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English : Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige

L’événement Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois