Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige Celles-sur-Belle
vendredi 21 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige
Place du 8 mai Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:15:00
Date(s) :
2026-08-21
Un comédien, une comédienne, un musicien dans un rôle de passeur d’émotions et une histoire de vie touchante, celle d’Anna, jeune alsacienne déplacée en Périgord au début de la Seconde Guerre mondiale. Son récit se croise avec celui de Thomas, fils des fermiers qui l’hébergent jusqu’à former un curieux dialogue où sont questionnées les notions d’exil et d’engagement.
Quand deux récits se croisent, se superposent, s’enrichissent, se nourrissent mutuellement, il faut laisser faire… les mots, le temps, le plaisir . (Alain Fritsch)
Compagnie La Chaloupe
Chloé Martin, Jean-Pierre Pouvreau, comédiens
Guillaume Grosbard, violoncelle
Françoise Du Chaxel, textes
Alain Fritsch, mise en scène .
Place du 8 mai Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige
L’événement Festival Lumières du Baroque Spectacle Ce matin, la neige Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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