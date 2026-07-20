Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF

12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 15:25:00

Date(s) :

2026-08-23

Pascal Peroteau fait son baluche pour les mômes, les gosses, les marmots, les mouflet(te)s, les loupiots, les loustics, la marmaille quoi ! Après avoir fait chanter les enfants pendant des années, il va les faire danser, et les parents aussi !

Dans ce bal, on dansera comme une girafe, un poisson, comme une montagne, comme la lune… Il y aura de la joie, des rires, du chant, des voyages dans nos cœurs et nos têtes. Préparez-vous pour une expérience unique !

Avec Pascal Peroteau, Fabrice Barré, Philippe Blanc .

12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com

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English : Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF

L’événement Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois