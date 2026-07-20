Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF Celles-sur-Belle
dimanche 23 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF
12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 15:25:00
Date(s) :
2026-08-23
Pascal Peroteau fait son baluche pour les mômes, les gosses, les marmots, les mouflet(te)s, les loupiots, les loustics, la marmaille quoi ! Après avoir fait chanter les enfants pendant des années, il va les faire danser, et les parents aussi !
Dans ce bal, on dansera comme une girafe, un poisson, comme une montagne, comme la lune… Il y aura de la joie, des rires, du chant, des voyages dans nos cœurs et nos têtes. Préparez-vous pour une expérience unique !
Avec Pascal Peroteau, Fabrice Barré, Philippe Blanc .
12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 04 04 73 billetterie@mensa-sonora.com
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English : Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF
L’événement Festival Lumières du Baroque Spectacle le BalBarouF Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Pays Mellois
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