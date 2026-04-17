Bernay

Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières)

Eglise Sainte Croix Place Sainte-Croix Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Exposition d’Oratorio, œuvre sonore et visuelle de Viviane Caccuri mêlant musique médiévale, techniques modernes de sonorisation et bougies. Entrez en résonance ! .

Eglise Sainte Croix Place Sainte-Croix Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières)

L’événement Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières) Bernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay