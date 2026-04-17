Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières) Bernay
Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières) Bernay vendredi 29 mai 2026.
Bernay
Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières)
Eglise Sainte Croix Place Sainte-Croix Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Exposition d’Oratorio, œuvre sonore et visuelle de Viviane Caccuri mêlant musique médiévale, techniques modernes de sonorisation et bougies. Entrez en résonance ! .
Eglise Sainte Croix Place Sainte-Croix Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr
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English : Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières)
L’événement Festival Magnetik exposition dans l’église Sainte Croix (Pierres en Lumières) Bernay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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