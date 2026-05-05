Festival ManiFeste-2026, Ircam, Paris
Festival ManiFeste-2026, Ircam, Paris mercredi 3 juin 2026.
Festival ManiFeste-2026 3 – 27 juin Ircam Paris
Participation sur inscription, tarifs variables selon les activités.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T20:00:00+02:00 – 2026-06-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Festival du printemps à Paris et rendez-vous emblématique de la création internationale, ManiFeste revient pour une nouvelle édition à l’Ircam et dans les grandes salles parisiennes !
Parmi les temps forts des 30 évènements au programme cette année : l’installation « Lumière » d’Anthony McCall à l’Espace de projection, les Électro-Odyssées de Kali Malone et Deena Abdelwahed, l’opéra Décaméron de Matteo Franceschini au Théâtre de l’Athénée, What the body does not remember du chorégraphe Wim Vandekeybus à la Philharmonie de Paris ou encore le fado de Cristina Branco au Centquatre…
Les concerts feront entendre des œuvres iconiques du XXe, de Ligeti, Feldman ou Kurtág dont nous célébrerons le centenaire, ainsi que la génération émergente, notamment avec les créations des compositrices Claudia Jane Scroccaro, Sarah Nemtsov, Justė Janulytė, Zeynep Toraman et Anne Castex.
Concerts, spectacles, installations : un festival de créations !
Ircam 1, place Igor Stravinsky Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ircam-billetterie.mapado.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ircam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 78 12 40 »}]
ManiFeste 2026 : festival de création à Paris du 3 au 27 juin, entre concerts, spectacles et installations à l’Ircam et dans les grandes salles parisiennes. festival paris
Ircam-Centre Pompidou
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