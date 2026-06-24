Tours

FESTIVAL MAUVAIS TOURS

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Jamais 2 sans 3

Jamais 2 sans 3 et on ne fera pas exception à cette règle, le festival Mauvais Tours revient hanter le Bateau.

Larguez les nanars, hissez haut les grandes toiles pour une journée popcorn et cinéma.

A bâbord et jamais à tribord, ciné-concert, nanars, quizz (…) .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Good things come in threes

L’événement FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37