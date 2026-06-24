FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours
FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours dimanche 18 octobre 2026.
Tours
FESTIVAL MAUVAIS TOURS
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Jamais 2 sans 3
Jamais 2 sans 3 et on ne fera pas exception à cette règle, le festival Mauvais Tours revient hanter le Bateau.
Larguez les nanars, hissez haut les grandes toiles pour une journée popcorn et cinéma.
A bâbord et jamais à tribord, ciné-concert, nanars, quizz (…) .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Good things come in threes
L’événement FESTIVAL MAUVAIS TOURS Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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