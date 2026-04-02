Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon

Avignon

Festival médiéval de la Rose d’Or

Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Plusieurs milliers de passionnés font revivre le Moyen-Age reconstitutions, déambulations en musique, bataille, marché médiéval, tournoi d’archerie… attendent tous les publics.

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Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur larosedor2026@gmail.com

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English : Medieval Festival of the Rose d’Or

Several thousands of enthusiasts revive the Middle Ages … re-enactments, strolls in music, battle, medieval market, archery tournament … await all the public.

L’événement Festival médiéval de la Rose d’Or Avignon a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Avignon Tourisme