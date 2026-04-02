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Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon

Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Centre de loisirs de la Barthelasse

Adresse : 8 chemin de la Barthelasse

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : 2026-10-10T

Fin : 2026-10-11T

Tarif :

Avignon

Festival médiéval de la Rose d’Or

Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Plusieurs milliers de passionnés font revivre le Moyen-Age reconstitutions, déambulations en musique, bataille, marché médiéval, tournoi d’archerie… attendent tous les publics.
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Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur   larosedor2026@gmail.com

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English : Medieval Festival of the Rose d’Or

Several thousands of enthusiasts revive the Middle Ages … re-enactments, strolls in music, battle, medieval market, archery tournament … await all the public.

L’événement Festival médiéval de la Rose d’Or Avignon a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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