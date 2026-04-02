Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon
Festival médiéval de la Rose d’Or Centre de loisirs de la Barthelasse Avignon samedi 10 octobre 2026.
Avignon
Festival médiéval de la Rose d’Or
Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Plusieurs milliers de passionnés font revivre le Moyen-Age reconstitutions, déambulations en musique, bataille, marché médiéval, tournoi d’archerie… attendent tous les publics.
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Centre de loisirs de la Barthelasse 8 chemin de la Barthelasse Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur larosedor2026@gmail.com
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English : Medieval Festival of the Rose d’Or
Several thousands of enthusiasts revive the Middle Ages … re-enactments, strolls in music, battle, medieval market, archery tournament … await all the public.
L’événement Festival médiéval de la Rose d’Or Avignon a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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