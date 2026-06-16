Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon Le Vaisseau Parc du Château Nexon jeudi 13 mai 2027.

Nexon

Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13

fin : 2027-05-17

Date(s) :

2027-05-13

Du jeudi 13 au lundi 17 mai, le Théâtre de l’Union Centre dramatique national et Le Sirque Pôle national cirque vous invitent à la 2nde édition du festival Mi/Mi, un espace de fête où se mêlent théâtre et cirque, créations nouvelles et rencontres inspirantes, de Limoges à Nexon.

Mi/Mi, comme mi-cirque, mi-théâtre ou l’inverse, évidemment.

Mi/Mi, comme mi-intérieur, mi-extérieur ou l’inverse, évidemment.

Le Sirque invite le Théâtre, et le Théâtre de l’Union invite le Cirque.

Pendant cinq jours, Mi/Mi est une invitation à traverser les frontières esthétiques, un parcours festif et artistique entre ville et campagne, entre patrimoine et nature, entre cirque à Limoges et théâtre à Nexon. .

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon

L’événement Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon Nexon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus