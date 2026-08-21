Festival MidiMinuitPoésie : Lecture d’Amandine Dhée, Le Chronographe, Rezé
jeudi 15 octobre 2026 · Le Chronographe · Rezé
Informations pratiques
Festival MidiMinuitPoésie : Lecture d’Amandine Dhée Jeudi 15 octobre, 19h30 Le Chronographe Loire-Atlantique
Entrée + visite guidée : entre 2€ et 6€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00
Le festival MidiMinuitPoésie (10-16 octobre), organisé par la Maison de la Poésie de Nantes, établit des passerelles entre la poésie et d’autres pratiques artistiques, telles que la musique, les arts visuels, avec lesquelles elle entretient depuis toujours des liens créatifs.
Pour la première fois, le Chronographe participe au festival ! Il a accueilli en résidence l’écrivaine Amandine Dhée. Amandine Dhée a pu s’inspirer de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour écrire un texte qu’elle lira à haute voix au Chronographe. Amandine Dhée lira également quelques passages de La Femme Brouillon (La Contre allée, 2017).
En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.
Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://midiminuitpoesie.com/ »}, {« link »: « https://maisondelapoesie-nantes.com/ »}]
Pour le festival MidiMinuitPoésie, l’écrivaine Amandine Dhée lira un texte écrit durant une résidence au Chronographe, au plus près de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.
@maisondelapoésie
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