Festival mondial de la Magie Déols

Festival mondial de la Magie Déols mardi 26 janvier 2027.

Festival mondial de la Magie

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 35 – 35 – 75 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-01-26

Ce show, considéré comme le plus grand show de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 140.000 spectateurs en France.

Pour le confort des spectateurs des écrans géants seront installés de chaque coté de la scène pour permettre de voir les moindres détails.

Le Festival Mondial de la Magie présente une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des mega illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme « les plus grands magiciens actuels au monde ». Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement

extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de 1h50 sans entracte. Grandes et mega illusions , magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des

lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde. 35 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Considered Europe?s biggest magic show, it has already won over 140,000 spectators in France.

For the comfort of spectators, giant screens will be set up on either side of the stage, allowing them to see every detail.

German :

Diese Show gilt als die größte Zaubershow Europas und hat in Frankreich bereits mehr als 140.000 Zuschauer begeistert.

Für den Komfort der Zuschauer werden auf beiden Seiten der Bühne Großbildschirme aufgestellt, auf denen jedes Detail zu sehen ist.

Italiano :

Questo spettacolo, considerato il più grande spettacolo di magia in Europa, ha già conquistato più di 140.000 spettatori in Francia.

Per la comodità degli spettatori, saranno allestiti schermi giganti ai lati del palcoscenico, in modo da poter vedere ogni dettaglio.

Espanol :

Este espectáculo, considerado el mayor espectáculo de magia de Europa, ya ha conquistado a más de 140.000 espectadores en Francia.

Para mayor comodidad de los espectadores, se instalarán pantallas gigantes a ambos lados del escenario para que se pueda ver hasta el más mínimo detalle.

