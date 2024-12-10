Festival mondial de la magie | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand
Festival mondial de la magie | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand samedi 14 mars 2026.
Festival mondial de la magie | Maison de la Culture
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 40 – 40 – 72 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Le festival mondial de la magie revient à Clermont-Ferrand avec un spectacle 100% nouveau. Il a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !
.
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 22 08 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The World Magic Festival returns to Clermont-Ferrand with a 100% new show. It has already won over thousands of spectators across Europe!
L’événement Festival mondial de la magie | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-12-10 par Clermont Auvergne Volcans