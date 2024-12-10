Festival mondial de la magie | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Festival mondial de la magie | Maison de la Culture

Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 40 – 40 – 72 EUR

Date : 2026-03-14 to 2026-03-15

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Le festival mondial de la magie revient à Clermont-Ferrand avec un spectacle 100% nouveau. Il a déjà conquis des milliers de spectateurs en Europe !

+33 7 82 22 08 35

English :

The World Magic Festival returns to Clermont-Ferrand with a 100% new show. It has already won over thousands of spectators across Europe!

