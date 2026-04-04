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FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE PARC EXPO DE TOURS Tours

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE PARC EXPO DE TOURS Tours

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE PARC EXPO DE TOURS Tours vendredi 10 mars 2028.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2028-03-10

Fin : 2028-03-10

Heure de début : 20:00

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Début : 2028-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

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