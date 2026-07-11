Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2028-01-09 17:30:00

fin : 2028-01-09 19:30:00

Date(s) :

2028-01-09

Spectacle magie.

Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.

Grandes illusions américaines, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Durée 2h environ .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges

L’événement Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole