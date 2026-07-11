Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
dimanche 9 janvier 2028 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2028-01-09 17:30:00
fin : 2028-01-09 19:30:00
Date(s) :
2028-01-09
Spectacle magie.
Le Festival Mondial de la Magie revient pour une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde
Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de deux heures sans entracte.
Grandes illusions américaines, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés. Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.
Durée 2h environ .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges
L’événement Festival Mondial de la Magie Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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