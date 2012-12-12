Saou

Festival Mozart le OFF Concert Al Alba

Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les frères Camille et Matthieu Saglio explorent un territoire musical inédit, où cordes vocales et de violoncelle se mêlent, tissant des ponts entre jazz, blues, accents orientaux et univers lyrique.

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Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Freestylers Camille and Matthieu Saglio explore an unspoken musical territory, where vocal and cello strings meet, weaving bridges between jazz, blues, oriental accents and the lyrical universe.

L’événement Festival Mozart le OFF Concert Al Alba Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme