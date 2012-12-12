Festival Mozart le OFF Concert Al Alba Saou
Festival Mozart le OFF Concert Al Alba Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Concert Al Alba
Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Les frères Camille et Matthieu Saglio explorent un territoire musical inédit, où cordes vocales et de violoncelle se mêlent, tissant des ponts entre jazz, blues, accents orientaux et univers lyrique.
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Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Freestylers Camille and Matthieu Saglio explore an unspoken musical territory, where vocal and cello strings meet, weaving bridges between jazz, blues, oriental accents and the lyrical universe.
L’événement Festival Mozart le OFF Concert Al Alba Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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