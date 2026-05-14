Festival Mozart le OFF Concert Double reflet Marina Saïki Saou

Festival Mozart le OFF Concert Double reflet Marina Saïki Saou
Festival Mozart le OFF Concert Double reflet Marina Saïki Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Concert Double reflet Marina Saïki
Le village du Off, Esplanade Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Originaire du Japon, Marina Saïki unit virtuosité, curiosité et répertoire éclectique, de Bach à la création contemporaine, pour tisser des rencontres musicales sans frontières. Piano solo
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Le village du Off, Esplanade Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Originally from Japan, Marina Saïki combines virtuosity, curiosity and an eclectic repertoire, from Bach to contemporary creations, to weave musical encounters without borders. Piano solo
L’événement Festival Mozart le OFF Concert Double reflet Marina Saïki Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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