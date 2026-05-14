Saou

Festival Mozart le OFF Concert et danse, Lionel Marchetti + Yôko Higashi + Lionel Garcin

Le village du Off, Esplanade de la mairie Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Infatigable compositeur de musique concrète, Lionel Marchetti improvise sur scène à l’aide d’un dispositif analogique original, combinant microphones, feed-back et synthétiseurs.

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Le village du Off, Esplanade de la mairie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A tireless composer of musique concrète, Lionel Marchetti improvises on stage using an original analog device combining microphones, feedback and synthesizers.

L’événement Festival Mozart le OFF Concert et danse, Lionel Marchetti + Yôko Higashi + Lionel Garcin Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme