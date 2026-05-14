Festival Mozart le OFF Concert-installation Plérion Saou

Festival Mozart le OFF Concert-installation Plérion Saou
Festival Mozart le OFF Concert-installation Plérion Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Concert-installation Plérion
Le village du Off, Salle Multi-activités (SMAI) Saou Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Inspiré par les mouvements astronomiques, Plérion est un concert/installation au sein duquel le spectateur peut modifier en temps-réel, via son smartphone, la distribution sonore et lumineuse dans l’espace.
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Le village du Off, Salle Multi-activités (SMAI) Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Inspired by astronomical movements, Plérion is a concert/installation in which the spectator can modify the sound and light distribution in the space in real time, via his or her smartphone.
L’événement Festival Mozart le OFF Concert-installation Plérion Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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