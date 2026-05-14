Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam Saou

Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam Saou
Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam
Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Des produits bio, locaux et de saison préparés avec amour. Deux services à 19h et 20h30.
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Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Organic, local and seasonal products prepared with love. Two courses at 7pm and 8:30pm.
L’événement Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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