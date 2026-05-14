Saou

Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam

Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Des produits bio, locaux et de saison préparés avec amour. Deux services à 19h et 20h30.

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Le village du Off, Salle multi-activités (SMAI) Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Organic, local and seasonal products prepared with love. Two courses at 7pm and 8:30pm.

L’événement Festival Mozart le OFF Diner aux chandelles proposé par nos cheffes, Miam Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme