Saou

Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam

Le village du Off, Sous les Tilleus, Esplanade de la mairie Saou Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Née à Tokyo et installée à Saoû, Laure Kié est autrice de livres de cuisine japonaise et végétarienne. Pour cette seconde édition de Mozart, le Off , elle a imaginé un repas autour de spécialités japonaises.

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Le village du Off, Sous les Tilleus, Esplanade de la mairie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Born in Tokyo and based in Saou, Laure Kie? is the author of Japanese and vegetarian cookery books. For this second edition of Mozart, le Off , she has imagined a meal based on Japanese specialties.

L’événement Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme