Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam Saou
Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam Saou dimanche 5 juillet 2026.
Saou
Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam
Le village du Off, Sous les Tilleus, Esplanade de la mairie Saou Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Née à Tokyo et installée à Saoû, Laure Kié est autrice de livres de cuisine japonaise et végétarienne. Pour cette seconde édition de Mozart, le Off , elle a imaginé un repas autour de spécialités japonaises.
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Le village du Off, Sous les Tilleus, Esplanade de la mairie Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Born in Tokyo and based in Saou, Laure Kie? is the author of Japanese and vegetarian cookery books. For this second edition of Mozart, le Off , she has imagined a meal based on Japanese specialties.
L’événement Festival Mozart le OFF Repas Japonais Laure Kié, Miam Saou a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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