Festival Musical de Saint-Yrieix Choeur Incanto Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix Choeur Incanto Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche samedi 4 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix Choeur Incanto
Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Chœur Incanto donnera deux incontournables de la musique sacrée le Stabat Mater de Pergolèse composé au début du 18ème siècle et celui de Haydn composé 30 ans plus tard. Il est constitué de jeunes chanteurs amateurs et professionnels formés dans divers conservatoires et maîtrises de la région parisienne. 4 chanteurs solistes se produiront avec le Chœur qui sera accompagné par un quatuor à cordes et par l’orgue du Moustier qui va résonner à nouveau à cette occasion. .
Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Choeur Incanto
L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Choeur Incanto Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix
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