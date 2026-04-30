Vide-grenier à l’ancienne piscine Familles Rurales 2 Saint-Yrieix-la-Perche
Vide-grenier à l’ancienne piscine Familles Rurales 2 Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Vide-grenier à l’ancienne piscine
Familles Rurales 2 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide-grenier à l’ancienne piscine, organisé par l’association Familles Rurales 2 de Saint-Yrieix. Nombreux stands en extérieur. .
Familles Rurales 2 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 36 afr2.styrieix@wanadoo.fr
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English : Vide-grenier à l’ancienne piscine
L’événement Vide-grenier à l’ancienne piscine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays de Saint-Yrieix
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