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Vide-grenier à l’ancienne piscine Familles Rurales 2 Saint-Yrieix-la-Perche

Vide-grenier à l’ancienne piscine Familles Rurales 2 Saint-Yrieix-la-Perche

Vide-grenier à l’ancienne piscine Familles Rurales 2 Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Familles Rurales 2

Adresse : 1 Rue de la Piscine

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Vide-grenier à l’ancienne piscine

Familles Rurales 2 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide-grenier à l’ancienne piscine, organisé par l’association Familles Rurales 2 de Saint-Yrieix. Nombreux stands en extérieur.   .

Familles Rurales 2 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 36  afr2.styrieix@wanadoo.fr

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English : Vide-grenier à l’ancienne piscine

L’événement Vide-grenier à l’ancienne piscine Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pays de Saint-Yrieix

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