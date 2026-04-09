Saint-Yrieix-la-Perche

Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2026

Z.A. Bourdelas Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Visite de la coopérative Limdor à Saint-Yrieix-la-Perche. Vous apprendrez comment les pommes récoltées en automne peuvent conserver leur croquant et leurs qualités gustatives jusqu’en juillet et ce, sans aucun traitement après récolte. Vous découvrirez ensuite tous les secrets du conditionnement (plateaux/barquettes…), du tri et du calibrage… Une barquette d’AOP Pommes du Limousin offerte à chaque groupe de visiteurs. .

Z.A. Bourdelas Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.org

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English : Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2026

L’événement Route de la Pomme du Limousin Visite coopérative 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix