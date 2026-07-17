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AGENDA · Vernon

Festival Musique en bord de Seine Concert choral Église Saint-Nicolas de Vernonnet Vernon

dimanche 23 août 2026 · Église Saint-Nicolas de Vernonnet · Vernon

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Église Saint-Nicolas de Vernonnet
Adresse
Place Julie Charpentier
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Concert choral

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Pour la seconde année consécutive, les musiciens du festival s’allient aux voix de l’ensemble vocal InChorus et de choristes amateurs de la région pour célébrer la musique chorale sous toutes ses formes. Explorant les liens entre les musiques chorales de France et d’Angleterre du tournant du XIXe siècle, le programme sera riche en émotions, d’autant qu’il sera introduit par la brillante Sonate pour violoncelle et piano n°1 de Fauré, au lyrisme ravageur.

Au programme
Gabriel Fauré Sonate pour violoncelle et piano n°1, op. 109
Ralph Vaughan-Williams Rest pour chœur a cappella
Charles Villiers Stanford The Blue Bird , tiré de Eight Part Songs, op. 119 pour chœur a cappella
Gustav Holst I Love my Love , tiré de Six Choral Folksongs, H. 136 pour chœur a cappella
Ralph Vaughan-Williams The Turtle Dove pour chœur a cappella
Ralph Vaughan-Williams Ca’ the Yowes pour chœur a cappella
Ralph Vaughan-Williams Alister McAlpine’s Lament pour chœur a cappella
Gabriel Fauré Les Djinns, op. 12 pour chœur et piano
Gabriel Fauré Les Berceaux , tiré de Trois mélodies, op. 23 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano
Gabriel Fauré Au bord de l’eau , tiré de Trois mélodies, op. 8 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano
Claude Debussy Nuit d’étoiles, L. 2 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano
Ola Gjeilo Serenity (O Magnum mysterium) pour chœur et violoncelle

️ Tarif 8€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Placement libre dans la limite des places disponibles   .

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11 

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English : Festival Musique en bord de Seine Concert choral

L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert choral Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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