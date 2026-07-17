Festival Musique en bord de Seine Concert choral Église Saint-Nicolas de Vernonnet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Concert choral

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Pour la seconde année consécutive, les musiciens du festival s’allient aux voix de l’ensemble vocal InChorus et de choristes amateurs de la région pour célébrer la musique chorale sous toutes ses formes. Explorant les liens entre les musiques chorales de France et d’Angleterre du tournant du XIXe siècle, le programme sera riche en émotions, d’autant qu’il sera introduit par la brillante Sonate pour violoncelle et piano n°1 de Fauré, au lyrisme ravageur.

Au programme

Gabriel Fauré Sonate pour violoncelle et piano n°1, op. 109

Ralph Vaughan-Williams Rest pour chœur a cappella

Charles Villiers Stanford The Blue Bird , tiré de Eight Part Songs, op. 119 pour chœur a cappella

Gustav Holst I Love my Love , tiré de Six Choral Folksongs, H. 136 pour chœur a cappella

Ralph Vaughan-Williams The Turtle Dove pour chœur a cappella

Ralph Vaughan-Williams Ca’ the Yowes pour chœur a cappella

Ralph Vaughan-Williams Alister McAlpine’s Lament pour chœur a cappella

Gabriel Fauré Les Djinns, op. 12 pour chœur et piano

Gabriel Fauré Les Berceaux , tiré de Trois mélodies, op. 23 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano

Gabriel Fauré Au bord de l’eau , tiré de Trois mélodies, op. 8 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano

Claude Debussy Nuit d’étoiles, L. 2 (arrangement pour chœur de Denis Rouger) pour chœur et piano

Ola Gjeilo Serenity (O Magnum mysterium) pour chœur et violoncelle

️ Tarif 8€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Concert choral

L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert choral Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération