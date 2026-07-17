Festival Musique en bord de Seine Concert de clôture Espace Philippe-Auguste Vernon

Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Concert de clôture

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pour célébrer comme il se doit la fin du festival, tous les musiciens se réunissent en orchestre à cordes au Théâtre Yolande Moreau de Vernon pour interpréter quelques-unes des plus belles pages du répertoire. Autour de la stupéfiante mise en musique par Britten des Illuminations de Rimbaud, dans laquelle le compositeur se fait peintre et tisse avec les cordes une série de paysages sonores tantôt enflammés tantôt suspendus, se feront entendre les danses raffinées, pastiches de la Renaissance, de Peter Warlock ; le lyrisme sombre de Guillaume Lekeu, étoile filante de la Belle époque fauchée en pleine gloire par la maladie ; les délicates passacailles composées par Walton pour le Henry V filmé par Laurence Olivier ; et la légèreté jubilatoire des reels traditionnels irlandais revus par le virtuose Percy Grainger. En guise de feu d’artifice final, c’est l’irrésistible Simple Symphony de Britten qui viendra clôturer en apothéose cette 23e édition de Musique en bord de Seine.

Au programme

Guillaume Lekeu Adagio pour quatuor d’orchestre

Benjamin Britten Les Illuminations, op. 18 pour voix et cordes

Peter Warlock Capriol Suite pour orchestre à cordes

William Walton Deux pièces tirées de Henry V pour cordes

Percy Grainger Molly on the Shore pour cordes

Benjamin Britten Simple Symphony, op. 4 pour orchestre à cordes

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Concert de clôture

L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert de clôture Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération