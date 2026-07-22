Festival Musique en bord de Seine Concert-lecture La Balade du Peintre Espace Philippe-Auguste Vernon

Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Concert-lecture La Balade du Peintre

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Textes de Rimbaud, Verlaine, Maupassant, Corbière, Coppée, Boudin, Marie Krysinska… Entremêlant mots et musique dans un programme conçu spécifiquement pour cette soirée, les artistes du festival, rejoints par l’une des grandes figures du théâtre français, se lancent sur les traces de Monet et des impressionnistes et tentent de suivre l’itinéraire rêvé d’un peintre parti chercher, le long d’une journée, l’inspiration. Ravel, Debussy, Poulenc et des compositeurs plus méconnus comme Lili Boulanger, Charles Kœchlin ou Rebecca Clarke dialoguent ainsi avec Rimbaud, Verlaine ou Maupassant pour tenter de faire surgir les paysages sonores et poétiques de l’Impressionnisme et offrir un voyage musical et littéraire exceptionnel.

Au programme

Lili Boulanger D’un matin de printemps pour trio avec piano

Charles Kœchlin Quatuor à cordes n°1, op. 51 (extraits)

Claude Debussy The Snow is Dancing tiré des Children’s Corner pour piano

Francis Poulenc Prélude de la Sonate pour piano à quatre mains, FP 8 (arrangement pour quatuor à cordes de Jacqueline Thomas)

Maurice Ravel Quatuor à cordes en fa majeur (extrait)

Edouard Lalo Namouna Sérénade pour quatuor à cordes

Rebecca Clarke Danse bizarre de la Suite pour 2 violons et piano

Frank Bridge Romance tirée des Miniatures pour trio avec piano, H. 88

Claude Debussy Beau soir, CD 84, L. 6 (arrangement pour quatuor à cordes de Paul Cassidy)

Arnold Bax Quintette avec piano, GP 167 (extrait)

Charles Kœchlin Quintette avec piano, op. 80 (extrait)

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Concert-lecture La Balade du Peintre

L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert-lecture La Balade du Peintre Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération