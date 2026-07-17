Festival Musique en bord de Seine Concert pédagogique Découverte de la flûte et de la harpe Centre social Les Pénitents Vernon
vendredi 28 août 2026 · Centre social Les Pénitents · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Festival Musique en bord de Seine Concert pédagogique Découverte de la flûte et de la harpe
Centre social Les Pénitents 12 rue du Dr Chanoine Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Parce que le festival se vit aussi en dehors de la salle de concert, Musique en bord de Seine propose tout au long de la semaine des rendez-vous ouverts à tous. Concerts pédagogiques, répétitions publiques, stage de chant, rencontres autour des œuvres et moments privilégiés avec les artistes invitent petits et grands à découvrir la musique autrement, dans une ambiance conviviale et accessible. .
Centre social Les Pénitents 12 rue du Dr Chanoine Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine Concert pédagogique Découverte de la flûte et de la harpe
L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert pédagogique Découverte de la flûte et de la harpe Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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