Festival Musique en bord de Seine Couleurs du temps Église Saint-Nicolas de Vernonnet Vernon
vendredi 21 août 2026 · Église Saint-Nicolas de Vernonnet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Festival Musique en bord de Seine Couleurs du temps
Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Si la question des couleurs et de la lumière est au centre des recherches des peintres impressionnistes, il en est de même pour les musiciens de la même époque, qui tous remettent en cause les règles de composition traditionnelles et se passionnent pour les notions de timbre et de coloration sonore. Ce second concert du festival, en l’église de Vernonnet, s’en fait le témoin poétique, centré sur la figure de Gabriel Fauré et de son premier Quatuor avec piano dans lequel le compositeur, patriarche de l’avant-garde musicale de la Belle Epoque, déploie son art de l’harmonie et du lyrisme pour tisser une toile majestueuse d’une lumière et d’une chaleur sans commune mesure. Autour de lui dialoguent le compositeur suisse Frank Martin, fils de pasteur, dont l’habituelle sécheresse protestante laisse place dans sa Pavane couleur du temps à un miroitement de couleurs tendres ; Albert Roussel et sa Sérénade, voyage sonore tout en pointillisme lumineux ; et Debussy dont sa Sonate pour flûte, alto et harpe, d’une clarté mélancolique bien que composée durant la Grande Guerre, fait entendre un mélange de timbres et un effectif instrumental inédits qui seront ensuite repris tout au long du XXe siècle.
Au programme
Claude Debussy Sonate pour flûte, alto et harpe
Frank Martin Pavane couleur du temps pour quintette à deux violoncelles
Albert Roussel Sérénade pour flûte, harpe et trio à cordes en ut majeur, op. 30
Gabriel Fauré Quatuor avec piano n°1 en ut mineur, op. 15
️ Tarif 16 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)
Placement libre dans la limite des places disponibles .
Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine Couleurs du temps
L’événement Festival Musique en bord de Seine Couleurs du temps Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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