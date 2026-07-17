Festival Musique en bord de Seine Entente Cordiale Église Saint-Nicolas de Vernonnet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Entente Cordiale

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

De la Normandie à l’Angleterre, il n’y a qu’un pas, et nombre de peintres impressionnistes, de Monet à Pissaro sans même parler du franco-britannique Alfred Sisley, franchirent la Manche pour chercher l’inspiration sur les rives de la perfide Albion . Du côté des musiciens, les échanges d’une côte à l’autre furent aussi nombreux. Des Children’s Corner de Debussy — hommage plein d’humour et de tendresse à la gouvernante britannique de la fille du compositeur — aux chansons traditionnelles françaises génialement ré-écrites par Benjamin Britten, en passant la ballade folklorique écossaise revue par Ravel et par le Trio avec piano n°1 de celui qui était surnommé de son vivant l’English Debussy, l’église de Vernonnet et les musiciens du festival se mettent pour ce concert à l’heure de Greenwich. Et rien de tel que le brillant et raffiné Quintette avec piano de Vaughan-Williams, lui-même ami et élève de Ravel, pour célébrer avec fougue cette durable entente cordiale franco-anglaise.

Au programme

Claude Debussy Children’s Corner, L. 119a (113) pour piano

Maurice Ravel Chanson écossaise pour voix et piano

Benjamin Britten quatre Folk Songs pour voix et piano O Waly, Waly (Folksongs Arrangements Vol. 3 British Isles), Oliver Cromwell (Folksongs Arrangements Vol. 3 British Isles), Eho ! Eho ! (Folksongs Arrangements Vol. 2 France), Quand j’étais chez mon père (Folksongs Arrangements Vol. 2 France)

Cyril Scott Trio avec piano n°1 1er mouvement

Ralph Vaughan Williams Quintette avec piano en do mineur

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Église Saint-Nicolas de Vernonnet Place Julie Charpentier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Entente Cordiale

L’événement Festival Musique en bord de Seine Entente Cordiale Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération