Festival Musique en bord de Seine Impressions de Venise Espace Philippe-Auguste Vernon

Informations pratiques

Vernon

Festival Musique en bord de Seine Impressions de Venise

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

En cette année Monet le festival célèbre Venise, dont on oublie souvent que la ville italienne fut un des hauts lieux d’inspiration du peintre et de ses collègues impressionnistes. Canaux et vaporetti traversent donc le programme de ce concert Wagner le vénitien d’adoption met en musique la mort d’amour à l’ombre des palazzi ; Fauré et Verlaine portent sur la Sérénissime un regard tendre et amusé ; Stravinsky y célèbre le carnaval et la commedia dell’arte ; Saint-Saëns s’improvise gondolier, tandis que Britten s’immerge dans les eaux sombres de la lagune.

Au programme

Camille Saint-Saëns Barcarolle 108 pour quatuor avec piano

Gabriel Fauré Cinq mélodies de Venise 58 pour ténor et piano

Igor Stravinsky Suite italienne pour violoncelle et piano

Richard Wagner Prélude de Tristan et Isolde (transcription pour septuor d’Engelbert Humperdinck)

Benjamin Britten Quatuor à cordes n°3, op. 94

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Espace Philippe-Auguste 10 rue Riquier Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Impressions de Venise

L’événement Festival Musique en bord de Seine Impressions de Venise Vernon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération