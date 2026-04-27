Narbonne

FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE SONATES POUR FLÛTES ET CLAVECIN

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Pierre et Marc Hantaï, engagés depuis plusieurs décennies dans la défense du répertoire baroque, révèlent avec finesse toute la vitalité et la poésie des œuvres qu’ils interprètent. Entre eux, l’équilibre s’impose avec naturel, porté par un jeu nuancé et une complicité évidente.

Chacun, fort de sa couleur propre, trouve sa place dans un dialogue musical continu, à la manière d’une conversation entre amis. La limpidité de la flûte et le détaché incisif du clavecin s’entrelacent ainsi avec élégance, dans une parfaite harmonie.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

Pierre and Marc Hantaï, who have been committed to the Baroque repertoire for several decades, reveal with finesse all the vitality and poetry of the works they perform. The balance between them is natural, supported by their nuanced playing and obvious complicity.

Each, with his or her own distinctive color, finds his or her place in a continuous musical dialogue, like a conversation between friends. The limpidity of the flute and the incisive detachment of the harpsichord are elegantly interwoven in perfect harmony.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET HISTOIRE SONATES POUR FLÛTES ET CLAVECIN Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi