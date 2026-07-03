Informations pratiques

Fuilla

FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE

Fuilla Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

09h30 11h Yoga Nidra avec Bols Tibétains avec Saskia; 11h30 13h Analyse des rêves selon Jung avec Cédric; 16h 17h Feng Shui traditionnel avec Isabelle; 16h 17h30 Improvisation théâtrale avec Nicole; 18h 19h Venez assister à la traite des vaches, gratuit Mas Guiter

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Fuilla 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 37 11 19

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English :

9:30 a.m. 11:00 a.m. Yoga Nidra with Tibetan Singing Bowls with Saskia; 11:30 a.m. 1:00 p.m. Jungian Dream Analysis with Cédric; 4:00 p.m. 5:00 p.m. Traditional Feng Shui with Isabelle; 4:00 PM 5:30 PM Theater Improvisation with Nicole; 6:00 PM 7:00 PM Come watch the cows being milked—free at Mas Guiter

L’événement FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE Fuilla a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO