Narbonne

FESTIVAL MUSIQUE & HISTOIRE JS.BACH & AUTRES

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du Festival Musique & Histoire, Christophe Coin, interprète fervent nourri par la tradition baroque, déploie son art tour à tour en soliste, chambriste et chef d’orchestre. Formé auprès de Nikolaus Harnoncourt, il incarne une alliance rare d’intelligence et d’intuition, à laquelle s’ajoute une précieuse vocation de passeur.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

As part of the Festival Musique & Histoire, Christophe Coin, a fervent interpreter nurtured by the Baroque tradition, deploys his art in turn as soloist, chamber musician and conductor. Trained by Nikolaus Harnoncourt, he embodies a rare combination of intelligence and intuition, to which is added a precious vocation for passing on knowledge.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE & HISTOIRE JS.BACH & AUTRES Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi